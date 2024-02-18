Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko kupa final maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko kupa final maçı hangi kanalda?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basketbol severlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:57 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 14:00
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko kupa final maçı hangi kanalda?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, kupa i,çin mücadele edecek. Konya'daki final karşılaşmasının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU EFES 12 FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ KUPA KALDIRDI

Anadolu Efes çeyrek finalde Manisa BB'yi yarı finalde ise Pınar Karşıyaka'yı devirerek finale yükselmişti. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Aliağa Petkim'i saf dışı bıraktı. Yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i devirerek final oynama hakkını elde etti. Anadolu Efes'in bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunuyor. Kanarya ise bu dev kupayı 7 defa müzesine taşımayı başardı.

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