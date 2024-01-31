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Tofaş 93 - 71 SIG Strasbourg (MAÇ SONUCU ÖZET) | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Grubu 2. hafta maçında Tofaş, konuk ettiği SIG Strasbourg’u 93-71’lik skorla mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 22:32
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Tofaş 93 - 71 SIG Strasbourg (MAÇ SONUCU ÖZET) | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Grubu 2. hafta maçında Tofaş, konuk ettiği SIG Strasbourg'u 93-71'lik skorla mağlup etti.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni, Luis Castillo, Saverio Lanzarini

Tofaş: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invermizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Dan Akin 6, Pietrus 2

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 29-15 (Tofaş lehine)

Devre: 53-35 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 72-50 (Tofaş lehine)

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