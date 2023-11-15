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Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Basketbol BKT Avrupa Kupası

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve detaylar merak ediliyor. Peki Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
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Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Basketbol BKT Avrupa Kupası

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada giren Beşiktaş Emlakjet'in maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - LİONS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.

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