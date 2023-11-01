Haberler Basketbol Slavia Banska Bystrica: 43 - 87 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Slavia Banska Bystrica: 43 - 87 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 87-43 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 23:08
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Slavia Banska Bystrica: 43 - 87 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımını 87-43 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, Banska Bystrica kentindeki DUKLA Spor Salonu'nda oynanan maçta rahat bir galibiyet elde etti.

İlk periyodu 26-8 önde geçen Beşiktaş, soyunma odasına 45-17 üstün gitti. Final periyoduna 34 sayı farkla (32-66) önde giren siyah-beyazlılar, salondan 87-43 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın Sırp basketbolcusu Jovana Nogic, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

E Grubu'nda Beşiktaş 3. galibiyetini elde ederken, Slavia Banska Bystrica dördüncü maçını da kaybetti.

Beşiktaş, 5. maçını 22 Kasım'da Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımıyla İstanbul'da yapacak.

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