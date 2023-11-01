Slavia Banska Bystrica: 43 - 87 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Siyah-beyazlı ekip, Banska Bystrica kentindeki DUKLA Spor Salonu'nda oynanan maçta rahat bir galibiyet elde etti.
İlk periyodu 26-8 önde geçen Beşiktaş, soyunma odasına 45-17 üstün gitti. Final periyoduna 34 sayı farkla (32-66) önde giren siyah-beyazlılar, salondan 87-43 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın Sırp basketbolcusu Jovana Nogic, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
E Grubu'nda Beşiktaş 3. galibiyetini elde ederken, Slavia Banska Bystrica dördüncü maçını da kaybetti.
Beşiktaş, 5. maçını 22 Kasım'da Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımıyla İstanbul'da yapacak.