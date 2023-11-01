Haberler Basketbol KK Momar 71-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

KK Momar 71-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibini 78-71 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KK Momar 71-78 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibini 78-71 mağlup etti.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 28-21 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta toparlanıp farkı indirse de soyunma odasına 43-42 ev sahibi takım önde gitti.

İkinci yarıda daha etkili oynayan Türk ekibi, final periyoduna 60-55 önde girdiği karşılaşmada parkeden 78-71 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, grubundaki 2'nci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 2'nci yenilgisini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji, 8 Kasım Çarşamba günü deplasman Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

DİĞER
Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa, Cemre’nin babası olduğunu söylüyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor!
Ankaragücü ikinci yarıda açıldı!
Boluspor zorlanmadan kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı!
Bursa Uludağ deplasmanda yenildi!
FED faiz kararı açıklandı! Fed faiz kararı ne oldu?
29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
MEB müfredat değişikliği açıklandı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursa Uludağ deplasmanda yenildi! Bursa Uludağ deplasmanda yenildi! 22:47
Pınar Karşıyaka 2'de 2 yaptı! Pınar Karşıyaka 2'de 2 yaptı! 22:44
Aslan uzatmalarda kaybetti! Aslan uzatmalarda kaybetti! 22:41
Emlak Konut'tan 2. zafer! Emlak Konut'tan 2. zafer! 22:38
Bahçeşehir deplasmanda hata yapmadı! Bahçeşehir deplasmanda hata yapmadı! 22:35
Abdülkerim Bardakcı'nın mutlu günü! Abdülkerim Bardakcı'nın mutlu günü! 22:32
Daha Eski
Melikgazi Kayseri Yunanistan'da kazandı! Melikgazi Kayseri Yunanistan'da kazandı! 22:31
6 gollü maçta kazanan Parma! 6 gollü maçta kazanan Parma! 22:21
Salih sevindi Ozan üzüldü Salih sevindi Ozan üzüldü 22:13
Erzurumspor FK uzatmalarda güldü! Erzurumspor FK uzatmalarda güldü! 21:06
Milliler İtalya karşısında hata yapmadı! Milliler İtalya karşısında hata yapmadı! 20:59
Halkbank'ı deviren Ziraat Bankkart şampiyon! Halkbank'ı deviren Ziraat Bankkart şampiyon! 20:24