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Anadolu Efes - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:37
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Anadolu Efes - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 29 Ekim Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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