Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılık! İşte Nemanja Bjelica'nın yeni adresi

EuroLeague'de yeniden zirvede yer almak için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

SÜRPRİZ AYRILIK

Luca D'Alessandro'nun iddiasına göre Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. NBA macerasının ardından Fenerbahçe'ye dönen ancak geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle çok fazla maça çıkamayan Bjelica, Kızılyıldız ile antrenmanlara katılacak. Başantrenör Dusko Ivanovic'in transfere onay vermesi dahilinde Bjelica, Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak Kızılyıldız'ın yolunu tutacak.

NETO'NUN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Fenerbahçe Beko'nun, yeni transferi Raul Neto, Brezilya Milli Takımı'ndayken şoke eden bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Brezilya'nın İran ile oynadığı maçın 3. çeyreğinde skor 62-25'ken sakatlandı. Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu daha sonra sedyeyle kenara alındı.

Brezilya Basketbol Federasyonu, İran karşısında sakatlanan Fenerbahçe Beko oyuncusu Raul Neto'nun sağ dizinde patellar tendon kopması olduğunu açıkladı.

NETO YERİNE ZAGARS

Fransız basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekip Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arturs Zagars ile temaslarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki oyuncunun şu anda serbest konumda olması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığı belirtilirken iki tarafın büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.