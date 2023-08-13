Millilere dev destek

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Tavuk Dünyası arasında işbirliği anlaşması imzalandı ve milli takımların beslenme sponsoru Tavuk Dünyası oldu. İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tavuk Dünyası, 'iyi takım iyi yemek' parolasıyla, önümüzdeki 2 yıl boyunca, milli takımlarımızın yanında olacak. Ortaklarımızın sayısının artması gücümüze güç katıyor" dedi.
TürkiyeBasketbol Federasyonu ile Tavuk Dünyası arasında işbirliği anlaşması imzalandı ve milli takımların beslenme sponsoru Tavuk Dünyası oldu. İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tavuk Dünyası, 'iyi takım iyi yemek' parolasıyla, önümüzdeki 2 yıl boyunca, milli takımlarımızın yanında olacak. Ortaklarımızın sayısının artması gücümüze güç katıyor" dedi.