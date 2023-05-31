Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Tofaş ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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