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Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki basketbolcu hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:57
Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Anadolu Efes'in yıldızı Chris Singleton'dan korkutan haber... A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Singleton'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Duyuruda, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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