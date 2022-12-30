Haberler Basketbol OGM Ormanspor Fenerbahçe Alagöz Holding: 72-100 (MAÇ SONUCU ÖZET)

OGM Ormanspor Fenerbahçe Alagöz Holding: 72-100 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'inin 13. ve sezonun ilk yarısının son hafrasında Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda, OGM Ormanspor ile karşılaştı. Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 100-72'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 18:07
OGM Ormanspor Fenerbahçe Alagöz Holding: 72-100 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda OGM Ormanspor ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda 100-72'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler: Polat Parlak, Nihat Çetin, Umut Memiş

OGM Ormanspor: Kübra Erat 11, Sera Özelçi 8, Damla Gezgin 15, Fatmanur Karakaş 4, Banu Şimşek 2, Öykü Sena Öktan, Gray 30, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 13, Meesseman 15, McBride 25, İagupova 21, İrem Erdik, Merve Aydın 6, Stokes 4

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 6-24

Devre: 38-46

3. Periyot: 59-81

4. Periyot: 72-100

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