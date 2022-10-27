Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Landco Ramla takımına 66-48 yenildi.

Kudüs kentindeki Kiryat Menachem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi savunmaya yaparak başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreğini 13-8 önde kapattığı mücadelede, aradaki skor farkının kapanmasına engel olmadı ve ilk devre, 24-24 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda etkili hücumlarla oyunun kontrolünü ele geçiren ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 45-38 üstünlükle kapattığı karşılaşmayı 66-48 kazandı.

İsrail ekibinden Eden Rotberg, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.