Haberler Basketbol EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023

EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023

Basketbol Süper Ligi'nde 2022 - 2023 sezonunda yapılacak karşılaşmalar için kura çekilmesiyle birlikte fikstür belli oldu. Galatasaray'ın Anadolu Efes ile eşleşmesinin ardından ilk hafta maçlarında karşılaşacak iki takım hakkında araştırmalar da başladı. Peki Efes-Galatasaray maçı ne zaman? Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? İşte Basketbol Süper Ligi 2022-2023 ilk hafta maçları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:30
EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. İlk haftanın ilk maçı Anadolu Efes ile Galatasaraf Nef olarak belirlenirken vatandaşların, arama motorlarında maçın tarihini şimdiden araştırmaya başladı. İşte Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç tarihi ve ilk hafta maçlarının tarihleri...

EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ligin ilk haftasında oynanacak olan Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşması 30 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı. Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

BASKETBOL SÜPER LİGİ 2022-2023 TAKVİMİ

  • Anadolu Efes - Galatasaray Nef
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim
  • Türk Telekom - Darüşşafaka
  • Gaziantep Basket - Frutti Extra Bursaspor
  • Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
  • Tofaş - Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Beşiktaş - Konyaspor
  • Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

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