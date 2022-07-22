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BASKETBOL HABERLERİ | Anadolu Efes'ten ayrılan Adrien Moerman Monaco'ya transfer oldu!

Son dakika basketbol haberleri... THY EuroLeague'i şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes ile yollarını ayıran Adrien Moerman, Monaco Basketbol Takımı'na transfer oldu. Yıldız oyuncu Fransa ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:03 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:15
BASKETBOL HABERLERİ | Anadolu Efes'ten ayrılan Adrien Moerman Monaco'ya transfer oldu!

Fransa'nın Monaco Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız uzun forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Chorale Roanne, Nanterre, Orleans, SLUC Nancy ve Limoges'da görev yapan tecrübeli basketbolcu, Türkiye'de Banvit ve Darüşşafaka, İspanya'da Barcelona forması giydikten sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

Anadolu Efes'te 4 sezon forma giyen Moerman, ikişer THY Avrupa Ligi, ING Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Moerman, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 8,4 sayı ve 5,3 ribauntla oynadı.

Monaco daha önce Elie Okobo, Jordan Loyd, Jaron Blossomgame, John Brown ve Matthew Strazel'i transfer etmişti.

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