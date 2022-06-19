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BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Markel Starks ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko geride bıraktığımız sezonda ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanırken, gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Koç Dimitris Itoudis ile anlaşan sarı-lacivertlilerde kısa oyuncu Starks ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 19:31
BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Markel Starks ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, kısa oyuncu Markel Starks ile yolların ayrıldığını resmi sitesinden yapıtğı paylaşımla açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Markel Starks'a teşekkürlerimizle

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz


Yaşanan bu ayrılığın ardından Darüşşafaka Basketbol, 31 yaşındaki oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.

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