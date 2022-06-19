BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Markel Starks ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, kısa oyuncu Markel Starks ile yolların ayrıldığını resmi sitesinden yapıtğı paylaşımla açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Markel Starks'a teşekkürlerimizle

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz

Markel Starks'a teşekkürlerimizle



Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/0X0DKYofLc