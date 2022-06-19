BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Markel Starks ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başladı.
ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, kısa oyuncu Markel Starks ile yolların ayrıldığını resmi sitesinden yapıtğı paylaşımla açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Markel Starks'a teşekkürlerimizle
Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz
Markel Starks'a teşekkürlerimizle— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 19, 2022
Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/0X0DKYofLc
Yaşanan bu ayrılığın ardından Darüşşafaka Basketbol, 31 yaşındaki oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.