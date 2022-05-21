🏀REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçı için nefesler tutuldu. Anadolu Efes ile Real Madrid karşılaşması için geri sayım devam ederken; Real Madrid - Anadolu Efes final maçının saati ve yayınlanacağı kanal araştırılmaya başladı. Basketbolseverler 'Real Madrid - Anadolu Efes final maçı ne zaman, Real Madrid - Anadolu Efes maçı nereden şifresiz canlı izlenir? Real Madrid - Anadolu Efes maçı izle' sorgulamalarını arama motorunda araştırmaya devam ederken; Real Madrid - Anadolu Efes karşılaşması hakkında merak edilenler haberimizde...

🏀REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başlayacak ve 21 Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Real Madrid ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Ataman, "Bir kez daha finaldeyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine ve kendimize çok güveniyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Üç yıldır üst üste final oynuyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Ve kazanan taraf inşallah biz olacağız. Günlük performanslar çok etkili olacak." diye konuştu.

POIRIER'DEN AÇIKLAMA

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı geride bırakarak finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunun altını çizerek "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" dedi.

MICIC'TEN AÇIKLAMA

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in yıldızlarından Micic yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi."