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Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor son karşılaşmaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadelede ev sahibi olan Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:30
Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...

FENERBAHÇE BEKO - FRUTTI EXTRA BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin 3. maçında bu akşam Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.

19 Mayıs Perşembe günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçını Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetecek.

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