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UMF Yapı İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Safiport: 68-105 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 105-68 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 18:50
UMF Yapı İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Safiport: 68-105 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 105-68 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnal

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8

Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 19, Tuğçe Canıtez 8, McBride 18, Iagupova 9, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz, Elif İstanbulluoğlu 7, Stokes 6

1. Periyot: 19-36

Devre: 36-54

3. Periyot: 48-80

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