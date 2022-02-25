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Fenerbahçe Safiport FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti

Son dakika spor haberleri... Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 10:50
Fenerbahçe Safiport FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti.

Son 8 mücadelesinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda yarı finalde Beretta Famila Schio-Perfumerias Avenida eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport, BLMA'yı 8 Mart'ta yapılacak ilk maçta İstanbul'da ağırlayacak. İkinci karşılaşma, 15 Mart'ta Fransa'da yapılacak, gerekirse üçüncü mücadele ise 18 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

LİGDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Sopron Basket (Macaristan) - USK Prag (Çekya)

Perfumerias Avenida (İspanya) - Beretta Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Safiport (Türkiye) - BLMA (Fransa)



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