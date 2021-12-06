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Son dakika spor haberi: Bir dönem Türkiye'de de oynayan Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... Ülkemizde bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ın beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:37
Son dakika spor haberi: Bir dönem Türkiye'de de oynayan Stevan Jelovac hayatını kaybetti

Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, "Savaşçımız, kardeşimiz Stevan melek oldu. Gökyüzüne uçtu" ifadesi kullanıldı.

Jelovac, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giymişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac'ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.



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