Melis Gülcan Galatasaray’da

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un önemli sporcularından Melis Gülcan yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Bellona Kayseri Basketbol ile 25 maça çıkan, toplamda 13 saat, 59 dakika 16 saniye sahada kalan Melis Gülcan, sezonu 352 sayı atarak tamamlamıştı. Sezonu 150 ribaunt ile tamamlayan ve Bellona Kayseri Basketbol'un önemli isimleri arasında olan Melis Gülcan, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için çaba gösterecek.

Bellona Kayseri Basketbol'da gösterdiği performans ile A Milli Takım kadrosuna da seçilen Melis Gülcan, Galatasaray ile sözleşme imzaladı.