Haberler Basketbol Melis Gülcan Galatasaray’da

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Son dakika basketbol haberi: takımlarından Galatasaray, 'un önemli oyuncularından ile anlaşma sağladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:34
Melis Gülcan Galatasaray’da

'nde mücadele eden 'un önemli sporcularından yeni sezon için ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Bellona Kayseri Basketbol ile 25 maça çıkan, toplamda 13 saat, 59 dakika 16 saniye sahada kalan Melis Gülcan, sezonu 352 sayı atarak tamamlamıştı. Sezonu 150 ribaunt ile tamamlayan ve Bellona Kayseri Basketbol'un önemli isimleri arasında olan Melis Gülcan, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için çaba gösterecek.

Bellona Kayseri Basketbol'da gösterdiği performans ile kadrosuna da seçilen Melis Gülcan, Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

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