Haberler Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi: 86-61 (MAÇ SONUCU)

Öznur Kablo - : 86-61 (MAÇ SONUCU)

play-off yarı final ilk maçında Öznur Kablo, ’ni 86-61 yenerek seride 1- 0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:39
Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi: 86-61 (MAÇ SONUCU)

play-off yarı final ilk maçında Öznur Kablo, 'ni 86-61 yenerek seride 1- 0 öne geçti.

Mücadelenin ilk periyoduna karşılıklı basketlerle başlayan iki takımda iyi bir hücum performansı sergiledi. Fenerbahçe Öznur Kablo bulduğu kolay sayılarla ilk periyodu 20-19 önde geçti.

İkinci çeyreğe bulduğu üst üste sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo farkı açmayı başardı. Ev sahibi takım etkili oyunu periyot sonuna kadar devam ettirdi. Fenerbahçe Öznur Kablo, ikinci çeyreği 42-34 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü çeyreğe etkili bir başlangıç yapan konuk ekip Çankaya Üniversitesi, bulduğu üst üste sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Fenerbahçe Öznur Kablo periyodun ortalarından itibaren gösterdiği etkili performans ile buna izn vermeyerek farkı yeniden açtı. Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 67-48 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda etkin oyununa devam eden Fenerbahçe Öznur Kablo, bulduğu üst üste sayılarla farkı iyice arttırdı ve Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 mağlup etti.

Play-off yarı final serisinde ikinci maç, 4 Nisan Pazar günü yine Fenerbahçe Öznur Kablo ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: , ,

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 8, 7, 26, 14, 10, 13, 8, , , İrem Sözen

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 3, White 20, Gizem Yavuz 14, Bahar Öztürk 8, Rochelle 8, Udadenko 5, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Ecem Kazar

1. PERİYOT: 20-19

DEVRE: 42-34

3.PERİYOT: 67-48


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