Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 70-91 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: - : 70-91 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: play-off çeyrek final serisi ikinci maçında , 'u 91-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:08
Son dakika spor haberi: Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 70-91 | MAÇ SONUCU

play-off çeyrek final serisi ikinci maçında , deplasmanda 'u 91-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0 önde tamamlayarak yarı finale çıktı.

SALON: Antakya
HAKEMLER: , ,
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2, 17, 14, , 24, 13
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 12, 9, 9, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 34-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-64

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