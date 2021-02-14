Haberler Basketbol Potada İspanya Kral Kupası Barcelona'nın!

Potada 'nın!

Basketbolda 'nı finalde Real 'i 88-73 yenen kazandı. 'nda son şampiyon 'i yenen Barcelona, 26. kez bu kupayı müzeyi götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:10
Potada İspanya Kral Kupası Barcelona'nın!

'deki 'nda yapılan turnuvasında finalde ve karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna rakibine karşı üstünlük kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve üçüncü periyodu 69-50 önde kapattı.

Barcelona'da 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü daha önce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldırdığı Kral Kupası'nı şimdi takımın başında kazanma başarısı gösterdi.

Kupayı en çok kazanan takım 28 kez ile Real Madrid olurken, Barcelona aradaki farkı 2'ye düşürdü. . Basketbol Ligi'nde ise Real Madrid lider, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor.

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