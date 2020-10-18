Aslan'a şok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden mücadeleden 91-82'lik zaferle ayrılan Fethiye, Süper Lig tarihindeki ilk zaferini yaşadı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olduğu ilk periyottan 25-21'lik üstünlükle ayrıldı.

NEAL'DEN 25 SAYI

Soyunma odasına 52-41 önde giren Aslan, 3. periyotta farkı kapattı: 64-67. Son periyot, 82-82 berabere bitti.. Uzatmada ise Fethiye fırtınası esti. Rakibine sayı atma fırsatı tanımayan Fethiye, 91-82 ile ligdeki ilk galibiyetini aldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Afyon: 102-77, Tofaş-Pınar Karşıyaka: 78-88.