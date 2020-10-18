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'a şok

Fethiye’yle deplasmanda karşılaşan G.Saray, normal süresi 82-82 biten maçın uzatmasında sayı atamadı. kazanan Fethiye, lig tarihindeki ilk zaferini aldı..

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Aslan'a şok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye ile karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden mücadeleden 'lik zaferle ayrılan Fethiye, tarihindeki ilk zaferini yaşadı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olduğu ilk periyottan 25-21'lik üstünlükle ayrıldı.

NEAL'DEN 25 SAYI

Soyunma odasına 52-41 önde giren , 3. periyotta farkı kapattı: 64-67. Son periyot, 82-82 berabere bitti.. Uzatmada ise Fethiye fırtınası esti. Rakibine sayı atma fırsatı tanımayan Fethiye, 91-82 ile ligdeki ilk galibiyetini aldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Afyon: 102-77, Tofaş-Pınar Karşıyaka: 78-88.

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