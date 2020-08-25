Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Ligde 2020-2021 sezonu, 3 Ekim'de başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.
Yeni sezonun 3 Ekim'de başlayacağı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:
Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor
Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ
Beşiktaş (Bay)
- 25.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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