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25 Ağustos 2020, Salı
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'nin fikstürü belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu

'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Ligde 2020-2021 sezonu, 3 Ekim'de başlayacak.

'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.

Yeni sezonun 3 Ekim'de başlayacağı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:

Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Bellona Basketbol-İzmit Belediyespor

Birevim İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

ÇBK Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ

(Bay)


  1. 25.08.2020
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