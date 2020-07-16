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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Potada rota çizildi

Potada rota çizildi

Beş Türk takımının mücadele edeceği 'nde gruplar belli oldu.

Beş Türk takımının mücadele edeceği 'nde gruplar belli oldu. 13 Ekim'de başlayacak sezonda 8'er takımlı gruplar olacak. İlk dört takım play-off'a çıkacak. A Grubu'nda G.Saray, Sassari, Tenerife, Peristeri, Vilnius, Strasbourg, Riga; B'de Tofaş, Zaragoza, Nyumburk, Falco, Dijon, Novgorod, Lublin yer aldı. C'de , T. Telekom, Oostonde, Hapoel, Brindisi, CSP ve Burgos ile D'de Karşıyaka, Bamberg, Cholet, Bologna, Holon, Bilbao oldu. Her gruba 1'er takım elemelerden eklenecek.

  1. 16.7.2020
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