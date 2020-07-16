Potada rota çizildi

Beş Türk takımının mücadele edeceği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. 13 Ekim'de başlayacak sezonda 8'er takımlı gruplar olacak. İlk dört takım play-off'a çıkacak. A Grubu'nda G.Saray, Sassari, Tenerife, Peristeri, Vilnius, Strasbourg, Riga; B'de Tofaş, Zaragoza, Nyumburk, Falco, Dijon, Novgorod, Lublin yer aldı. C'de Darüşşafaka, T. Telekom, Oostonde, Hapoel, Brindisi, CSP ve Burgos ile D'de Karşıyaka, Bamberg, Cholet, Bologna, Holon, Bilbao oldu. Her gruba 1'er takım elemelerden eklenecek.