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19 Mayıs 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi’nde!

Darüşşafaka Tekfen Şampiyonlar Ligi’nde!

(), corona virüsü nedeniyle iptal edilen ’nde () 2020-2021 sezonu için katılım sürecinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'den 'in turnuvaya katılmak için kayıt olduğu ifade edildi.

(), 'nin () 2020-2021 sezonu için katılım sürecinin başladığını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 'den , 'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius takımlarının turnuvaya katılmak için kayıt olduğu belirtildi.

BCL Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, bu kulüplerin turnuvaya katılımından dolayı memnun olduklarını kaydederek, "Üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanmak isteyen daha fazla kulübün hayallerini sürdürmek üzere Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen BCL'de 2019-2020 sezonunun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağı açıklanmıştı.

  1. 19.05.2020
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