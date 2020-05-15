TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Pero Antic'e tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antic'i ligleri sonlandırma kararı aldıklarından dolayı tebrik etti. Türkoğlu mesajında, "Siz değerli dostum Sayın Pero Antic ve Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonundaki ekibinizi, her şeyi göz önünde bulundurarak oyuncuların sağlığını ön planda tutan, ligleri sonlandırma yönünde nihai bir karar verdiğiniz için tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antic'i yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligleri sonlandırma kararı almalarından dolayı tebrik etti.
Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Siz değerli dostum Sayın Pero Antic ve Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonundaki ekibinizi, her şeyi göz önünde bulundurarak oyuncuların sağlığını ön planda tutan, ligleri sonlandırma yönünde nihai bir karar verdiğiniz için tebrik ediyorum. Kendimizi Covid-19 salgını ile çok zor ve öngörülemeyen bir durumda bulduk ve eminim ki siz de ilgili herkesi koruyarak virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Sağlık, ait olduğumuz yer olan sahalara eskisinden de güçlü geri döneceğimizi umarak, bu zor dönemlerde bir numaralı önceliğimiz olmalıdır."
- 15.05.2020
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