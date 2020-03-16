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16 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe coşuyor

F.Bahçe Beko, ’tan sonra ’a da şans tanımadı. Nando De Colo 19 sayı atarak yıldızlaştı.

İNG Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 'ı konuk eden Beko, rakibine şans tanımadı. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi 'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, ekibini de 84-75 mağlup etti. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyodun ardından ikinci çeyrekte Obradovic'in öğrencileri üstünlüğü ele aldı. Devreye 44-37 önde giren Fenerbahçe, 3. çeyrek farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Müsabakanın son bölümünde Tofaş, 12-0'lık seri yakalarken, Kanarya rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 9 sayı farkla galip ayrıldı. 19 sayıyla oynayan Nando De Colo, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
  1. 16.3.2020
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