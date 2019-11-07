Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI



"UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa, sporcularımıza yönelik aldığı kararlara baksın. Macron'un sporcusu bunu yaparken yaptırım olmuyor."Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'in 7. maçında Barış ve Dostluk Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor.

OLYMPIAKOS-ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: 24-21

İLK YARI SONUCU: 35-53

ÜÇÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR: 45-59

39. RANDEVU

Olympiakos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Anadolu Efes 17 kez rakibini mağlup ederken, 21 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Yunan ekibi evinde 88-81, Anadolu Efes de sahasında 75-65'lik skorla galip ayrılmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 665. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 664 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 417. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 80.7 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 72.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Anadolu Efes'te Shane Larkin 17.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Georgios Printezis 11.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.