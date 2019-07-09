Son dakika... Fenerbahçe Beko'dan yeni transfer! Leo Westermann kimdir? Anlaşma detaylar - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Basketbol Haberleri Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! 2 yıllık imza

Son dakika... ’ı da kadrosuna kattı! 2 yıllık imza

Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! 2 yıllık imza

Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddiasını gösteren , son dakika haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Nando De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu ’ı da kadrosuna kattı. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu öğrenildi.

Son dakika bilgisine göre; , Fransız oyun kurucu 'ı da kadrosuna kattı. Litvanyalı muhabir Donatas Urbonas'ın aktardığı bilgiye göre, Nando De Colo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Westermann, profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

LEO WESTERMANN KİMDİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

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  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 15:14
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