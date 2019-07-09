Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! 2 yıllık imza
Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddiasını gösteren Fenerbahçe Beko, son dakika haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Nando De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu öğrenildi.
Son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı. Litvanyalı muhabir Donatas Urbonas'ın aktardığı bilgiye göre, Nando De Colo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Westermann, profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.
LEO WESTERMANN KİMDİR?
Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.
Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
- 09.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 15:14
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Toplam 1
Yorum
ali evet paf takımınız hazırlamaya başladı averaj lazım olunca gol yağmuruna tutacaklar Rizeyi görürsünüz zamanı gelince
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Bayern Münih'ten Cengiz Ünder'e kanca!
Toplam 1
Yorum
10ur Roma bana göre daha iyi takım. Umarım Roma da kalırsın.
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Toplam 2
Yorum
nurettin geçmiş olsun Burak
Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! 2 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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