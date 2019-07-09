Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir transferin daha bitmesi an meselesi. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu için girişimlerini artırdı ve transferde sona geldi. Milli futbolcu için yapılan 5 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 14:25 Güncelleme: 09.07.2019 14:27
Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Son olarak dün gece geç saatlerde Altay Bayındır'ı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de sona geldi.

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