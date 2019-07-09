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Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir transferin daha bitmesi an meselesi. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu için girişimlerini artırdı ve transferde sona geldi. Milli futbolcu için yapılan 5 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 14:25 Güncelleme: 09.07.2019 14:27
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Son olarak dün gece geç saatlerde Altay Bayındır'ı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de sona geldi.
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