Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir transferin daha bitmesi an meselesi. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu için girişimlerini artırdı ve transferde sona geldi. Milli futbolcu için yapılan 5 milyon Euro'luk teklif kabul edildi. İşte ayrıntılar...

9 Temmuz 2019 Salı 14:25 Güncelleme: 09.07.2019 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





