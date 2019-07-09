Ersun Yanal'dan sürpriz karar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin maç programı da açıklanırken, Ersun Yanal'dan genç futbolcular için sürpriz bir karar geldi...
9 Temmuz 2019 Salı 10:59
Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarında genç oyunculara fırsat tanıyor.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ağırlıklı olarak genç oyuncuların katılımıyla 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıkları, 3 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Teknik direktör Yanal, genç oyuncuların kişisel gelişimi ve adaptasyonuyla yakından ilgilenirken, bu sezon deneyimli isimler eşliğinde gençlerin daha fazla fırsat bulması hedefleniyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda şekillendiren Yanal ve ekibi, genç oyuncuların eksiklerini görüp, gelişimleri için her birine özel yol haritası belirleyecek.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımının da katıldığı kampın son gününde oynanacak Boluspor maçında, genç oyuncuların kendilerini görmeleri ve kulübün de yeteneklerini tanıması amacıyla tamamen genç isimlerden kurulu kadro sahaya çıkacak.

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