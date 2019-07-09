Ersun Yanal'dan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin maç programı da açıklanırken, Ersun Yanal'dan genç futbolcular için sürpriz bir karar geldi...

9 Temmuz 2019 Salı 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





