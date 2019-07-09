Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Transferlerini peş peşe bitiren ve yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde kuran Fenerbahçe durmuyor... Diğer yandan genç oyunculara da yönelen sarı lacivertliler, Avrupa'daki yeteneklerin de peşinde... Kanarya'nın hedefindeki isimlerden biri de basına sızdı ve oyuncuyla ilgili tüm detaylar aktarıldı. İşte Fenerbahçe'nin 2020 sürprizi ve transfer ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış haberler)