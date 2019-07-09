Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Transferlerini peş peşe bitiren ve yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde kuran Fenerbahçe durmuyor... Diğer yandan genç oyunculara da yönelen sarı lacivertliler, Avrupa'daki yeteneklerin de peşinde... Kanarya'nın hedefindeki isimlerden biri de basına sızdı ve oyuncuyla ilgili tüm detaylar aktarıldı. İşte Fenerbahçe'nin 2020 sürprizi ve transfer ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış haberler)

9 Temmuz 2019 Salı 13:14 Güncelleme: 09.07.2019 13:19
Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve Lig'i 6. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Sarı-lacivertliler'de transfere Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli yön verirken taraftarın yüzü transferde şu ana kadar gülüyor.

Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Kanarya gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, genç yetenek avına da devam ediyor.

Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Kanarya'nın hedefindeki genç yıldız basına da sızarken oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilendiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'ye ikinci Muriç geliyor! Transfer basına sızdı... Son dakika haberleri

Vedat Muriç transferini tamamlayan Fenerbahçe, bir başka Kosovalı'yı daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

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