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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Nando de Colo 'de

Nando de Colo Fenerbahçe'de

?Beko, Avrupa Ligi'nin son şampiyonu 'nın yıldız oyuncusu Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesi sonrası kısa forvet pozisyonunda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu açığı Fransız basketbolcu ile doldurdu.

?Beko, Avrupa Ligi'nin son şampiyonu 'nın yıldız oyuncusu Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesi sonrası kısa forvet pozisyonunda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu açığı Fransız basketbolcu ile doldurdu.

REAL MADRİD DE PEŞİNDEYDİ
NBA'den istediği teklifleri alamayan 1.96 boyundaki De Colo'yu İspanyol devi de istiyordu. CSKA Moskova'da 292 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu; 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı. De Colo, 2014'ten bu yana CSKA Moskova'da 2 zaferi yaşadı. 2016 yılının EuroLeague'deki en skorer ve en değerli oyuncusuydu.



  1. 6.7.2019
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