Nando de Colo Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ?Beko, THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu CSKA Moskova'nın yıldız oyuncusu Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesi sonrası kısa forvet pozisyonunda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu açığı Fransız basketbolcu ile doldurdu.



REAL MADRİD DE PEŞİNDEYDİ

NBA'den istediği teklifleri alamayan 1.96 boyundaki De Colo'yu İspanyol devi Real Madrid de istiyordu. CSKA Moskova'da 292 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu; 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı. De Colo, 2014'ten bu yana CSKA Moskova'da 2 EuroLeague zaferi yaşadı. 2016 yılının EuroLeague'deki en skorer ve en değerli oyuncusuydu.





