MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 89-74 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Dunston 4, Simon 9, Moerman 8, Micic 20, Larkin 38, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 10

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 3, Sloukas 21, Melli 10, Kalinic 19, Ahmet Düverioğlu 2, Sinan Güler, Datome 3, Guduric 11

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 44-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58

5 FAUL: 32.54 Melli (Fenerbahçe Beko)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü kez şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin'in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyot, Guduric'in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston'ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.

Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'in oyuncuları, maç sonunda kupayı havaya kaldırdı

- Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu.

ANADOLU EFES KUPASINI ALDI!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda play-off final serisinin 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlılar, maç sonu düzenlenen törenle 9 yıldır hasret olduğu kupayı kaldırdı.

Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Doğuş Balbay'a takdim etti.

Büyük bir sevinç yaşayan Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu coşkulu bir şekilde taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe Beko'ya da ikincilik ödülleri ise maçtan sonra takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da sahaya inerek oyuncuları ve başantrenör Zeljko Obradovic'i sezon genelinde gösterdikleri performans nedeniyle kutladı.

Ali Koç, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ı da aldıkları şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçeli oyuncuların Anadolu Efes'in kupa almasını saha içinde beklemesi dikkati çekti. Lacivert-beyazlılar kupasını aldıktan sonra sarı-lacivertli takım soyunma odasına gitti.

MVP LARKIN

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu.

Larkin, 38 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve 35 verimlilik puanıyla MVP olmaya hak kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ANADOLU EFES'E TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum. Ligde 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi, lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."