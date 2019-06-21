Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçından kareler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti. İşte maçtan kareler...

21 Haziran 2019 Cuma 22:44 Güncelleme: 21.06.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





