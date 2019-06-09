Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi değerlendirmesi
09 Haziran 2019, Pazar
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'ndan final serisi değerlendirmesi

Hidayet Türkoğlu'ndan final serisi değerlendirmesi

Başkanı : "(- finali) Bu seri çok keyifli olacaktır"

Başkanı , 'nde ile arasındaki play-off final serisinin keyifli olacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi lig olduğunu belirterek, "Bana göre Avrupa'nın en iyi ligi bizim lig. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. İnşallah sorunsuz seri izleriz. Federasyon olarak tek isteğimiz budur. Salonların boş olmasını istemiyoruz. Dolu olduğu zaman keyifli oluyor. Bu seri çok keyifli olacaktır." diye konuştu.

Her iki takımın 'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Türkoğlu, "Hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko bizi Avrupa Ligi'nde, Avrupa'nın en iyi organizasyonunda temsil etti. Birisi final oynadı, bu bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 09.06.2019
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