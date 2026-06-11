Meksika-Güney Afrika maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Tarihi gün geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika sahasında Güney Afrkika'yı konuk ediyor. Dev organizasyonda Brezilyalı hakem Sampaio ilk düdüğü çaldı. Dünya Kupası'nın ve A Grubu'nun açılış maçı olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Meksika: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Güney Afrika: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Shitole, Adams; Rayners, Foster

MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası ilk maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇI BREZİLYALI HAKEM YÖNETİYOR

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası açılış maçını Brezilyalı hakem Sampaio yönetiyor. Sampaio'nun yardımclıklarını yine Brezilyalı hakemler; Pires ve Boschilia yapıyor. Karşılaşmada VAR'da Kolombiyalı hakem Gallo görev alıyor. AVAR'da ise Şilili hakem Lara'ya görev verildi.

TURNUVADA İLK GOL GELDİ!