"Pembe Top Sahada" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    "" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek

    "<a href="/index/pembe-top-sahada?id=63c4914a-cc8e-46bc-8a81-00609e9f54ee" class="" rel="tag">Pembe Top Sahada</a>" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek

    Sezona , 'e de deplasmandaki FC galibiyeti ile başlayan , 'in ikinci haftasında 'ı ağırlayacak.

    17 Ekim Çarşamba günü 'nda 20.00'de başlayacak mücadelede , Avrupa kupalarında rakibini 'da dokuzuncu kez konuk edecek. Karşılaşmada "" projesi de beşinci kez gerçekleştirilecek ve top, projenin gönüllü destekçisi oyuncu Özge Özpirinçci'nin elinden havalanacak.

    "PEMBE KIYAFET TERCİH EDEN KADIN BASKETBOLSEVERLERE ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ"
    projesine özel etkinlik, yarışma ve sürprizlere de sahne olacak bu karşılaşmada kadın basketbolseverleri mutlu edecek başka bir uygulamaya da imza atacak. Projeye destek vermek için 'na pembe kıyafet ile gelen kadın taraftarlar, maç bileti için ücret ödemeyecek.

    1. 15.10.2018 18:35
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