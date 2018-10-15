"Pembe Top Sahada" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek
Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası, Turkish Airlines EuroLeague'e de deplasmandaki FC Bayern Münih galibiyeti ile başlayan Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
17 Ekim Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Anadolu Efes, Avrupa kupalarında rakibini İstanbul'da dokuzuncu kez konuk edecek. Karşılaşmada "Pembe Top Sahada" projesi de beşinci kez gerçekleştirilecek ve top, projenin gönüllü destekçisi oyuncu Özge Özpirinçci'nin elinden havalanacak.
"PEMBE KIYAFET TERCİH EDEN KADIN BASKETBOLSEVERLERE ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ"
Pembe Top Sahada projesine özel etkinlik, yarışma ve sürprizlere de sahne olacak bu karşılaşmada kadın basketbolseverleri mutlu edecek başka bir uygulamaya da imza atacak. Projeye destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu'na pembe kıyafet ile gelen kadın taraftarlar, maç bileti için ücret ödemeyecek.
- 15.10.2018 18:35
-
Arda Turan ifade verdi!
Toplam 4
Yorum
Fatma Karnı burnunda eşini terk eden insan evinde sevgi olmaz mecburi ve zorunlu yapılmış. Arda eski sevgilisini kaybedince bitmiş.
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 2
Yorum
stuttgartli ardanin yaptigini nolmal bir insan yapsaydi ne olurdu? gazapimin dedigi gibi ,, bi kagida adalet yaz bir kösede yak.
-
D'Arda!
Toplam 2
Yorum
Ruşen Asena arda Berkay bunların yaşam tarzlarına uygun edepsiz ülkeler var oraya gitsinler
"Pembe Top Sahada" projesi 5'inci kez gerçekleştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.