Hasan Kuruçay Başakşehir’e

Başakeşehir, Schalke formasıyla Bundesliga 2 şampiyonluğu yaşayan Hasan Kuruçay için harekete geçti. Bu sezon Alman ekibinde 30 lig maçında forma giyen 28 yaşındaki stoper, daha önce Konyaspor'a transfer olmuş, ancak burada forma şansı bulamayınca kısa süre içinde Avrupa'ya geri dönmüştü.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Başakeşehir, Schalke formasıyla Bundesliga 2 şampiyonluğu yaşayan Hasan Kuruçay için harekete geçti. Bu sezon Alman ekibinde 30 lig maçında forma giyen 28 yaşındaki stoper, daha önce Konyaspor'a transfer olmuş, ancak burada forma şansı bulamayınca kısa süre içinde Avrupa'ya geri dönmüştü.