Zirvenin adı Shomurodov

RAMSBaşakşehir'in sezon başında İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov, Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. Ligdeki 10 karşılaşmada birer gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bir mücadelede ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Özbek santrfor, ligin ilk yarısında hiç kart görmeyerek centilmen yapısıyla da ön plana çıktı.