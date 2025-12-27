CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Zirvenin adı Shomurodov

Zirvenin adı Shomurodov

RAMS Başakşehir'in sezon başında İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov, Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Zirvenin adı Shomurodov
RAMS Başakşehir'in sezon başında İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Eldor Shomurodov, Süper Lig'de forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. Ligdeki 10 karşılaşmada birer gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bir mücadelede ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Özbek santrfor, ligin ilk yarısında hiç kart görmeyerek centilmen yapısıyla da ön plana çıktı.
