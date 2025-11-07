RAMS Başakşehir'de Nuri Şahin: Yüzde yüz penaltıydı!

Gereksiz bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert. 45 dakika yetmiyor. Belki diğer maçlarda da söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık ama yetmedi. Mağlup olduk. Çok gereksiz bir mağlubiyetti" diye konuştu.

'BENİM AÇIMDAN YÜZDE 100 PENALTIYDI'

Maçın son dakikalarında yaşanan ve VAR' da incelenip verilmeyen penaltı pozisyonunu da değerlendiren Şahin, "Benim açımdan yüzde 100 penaltıydı. Çünkü futbolcunun kolu bağlı değil kolu açık. Vücut alanını büyütüyor. O yüzden benim açımdan pozisyon penaltıydı. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama orada 2 hocaya (Volkan Demirel ve kendisini kastederek) sarı kart verilmesi kadar saçma bir olay olamaz. Eğer futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak bir yurtdışına, Avrupa'ya baksınlar orada iki hoca pozisyonu değerlendiriyor. Benim Volkan hoca ile tartışmam zaten olamaz. Hakem gelip ikimize de sarı kart veriyor. Aslında çok saçma" ifadelerinde bulundu.