CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir 1-1 Viking | MAÇ SONUCU-ÖZET

RAMS Başakşehir 1-1 Viking | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından rövanş maçında ağırladığı Viking FK ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu sonucun ardından toplamda 4-2'lik skorla turladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 20:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir 1-1 Viking | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Viking'i rövanş maçında ağırladı. İstanbul temsilcisi, alınan 1-1'lik beraberliğin ardından toplamda 4-2'lik skorla turladı.

34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine kaydettiği gol ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

40. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davie Selke, aynı zamanda maçın skorunu atadı ve RAMS Başakşehir, 1-1'lik beraberliğin ardından bir üst tura yükseldi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ 11'DE

İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu. Turuncu lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.

TAKIMDA 2 EKSİK

İstanbul Başakşehir, 2 oyuncusundan faydalanamadı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Olivier Kemen, müsabaka kadrosunda yer almadı.

REKLAM - Türk Telekom
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi
DİĞER
Beşiktaş'tan 1 kanat 1 stoper hamlesi! Transferde gaza basıldı, görüşmeler başladı...
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
G.Saray'ın planı suya düştü!
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 19:55
Kayserispor Chalov ile söz kesti Kayserispor Chalov ile söz kesti 19:15
Milan transferi duyurdu! Milan transferi duyurdu! 19:12
Başakşehir-Viking | CANLI İZLE Başakşehir-Viking | CANLI İZLE 18:00
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 16:09
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 15:52
Daha Eski
Lig'in ilk haftasında ciddi sakatlıklar... Lig'in ilk haftasında ciddi sakatlıklar... 15:38
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 15:37
Antalyaspor Giannetti'yi kadrosuna kattı Antalyaspor Giannetti'yi kadrosuna kattı 15:31
Mbaye Diagne Amed'de! Mbaye Diagne Amed'de! 15:28
Süper Lig'de yaka kamerası uygulaması! Süper Lig'de yaka kamerası uygulaması! 15:26
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 14:59