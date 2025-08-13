RAMS Başakşehir 1-1 Viking | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Viking'i rövanş maçında ağırladı. İstanbul temsilcisi, alınan 1-1'lik beraberliğin ardından toplamda 4-2'lik skorla turladı.
34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine kaydettiği gol ile konuk ekip 1-0 öne geçti.
40. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davie Selke, aynı zamanda maçın skorunu atadı ve RAMS Başakşehir, 1-1'lik beraberliğin ardından bir üst tura yükseldi.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ 11'DE
İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu. Turuncu lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.
TAKIMDA 2 EKSİK
İstanbul Başakşehir, 2 oyuncusundan faydalanamadı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Olivier Kemen, müsabaka kadrosunda yer almadı.