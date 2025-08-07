Viking - RAMS Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Norveç takımı Viking ile temsilcilerimizden RAMS Başakşehir FK, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele ediyor. Karşılaşmada hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha.
RAMS Başakşehir FK: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Ali, Yusuf, Brnic, Da Costa.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
Viking, Sander Svendsen'in attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti.
Viking - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Viking - Başakşehir FK maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.