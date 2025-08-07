CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir Viking - RAMS Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. Eleme Turu'nda Viking ile RAMS Başakşehir FK kozlarını paylaşıyor. Lyse Arena'da oynanan Viking - RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 19:49 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 20:09
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Norveç takımı Viking ile temsilcilerimizden RAMS Başakşehir FK, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele ediyor. Karşılaşmada hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha.

RAMS Başakşehir FK: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Ali, Yusuf, Brnic, Da Costa.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Viking - RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Viking - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Viking - Başakşehir FK maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

