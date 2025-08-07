Viking FK 1-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.
Viking'in golünü 2. dakikada Sander Svendsen kaydederken RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren goller ise 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Christopher Operi ve 90+4. dakikada David Selke'den geldi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Viking, Sander Svendsen'in attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti. pic.twitter.com/gaiHnTP4It— TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025
⚽🚀GOOOLL! Deniz Türüç'ten mükemmel gol! Başakşehir müthiş bir golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/CmGdqYC5AQ— TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025
⚽️GOOOLL! Norveç'i ısıtan mükemmel goller! Bu kez sahnede Operi var! Başakşehir geri döndü! pic.twitter.com/LV8XHodRis— TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025
⚽️GOOOLL! Davie Selke!!! Başakşehir deplasmanda turun kapısını araladı!! pic.twitter.com/wXAWKCoZjm— TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025