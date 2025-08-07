CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Viking FK 1-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Viking FK 1-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Norveç ekibi Viking'e konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak İstanbul'a avantajlı skorla döndü. İşte maçın golleri...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 21:57 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Viking FK 1-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

Viking'in golünü 2. dakikada Sander Svendsen kaydederken RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren goller ise 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Christopher Operi ve 90+4. dakikada David Selke'den geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Reklam - Türk Telekom
St Patrick's - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Anlaşma tamam, Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! İşte Cimbom'un kazanacağı bonservis bedeli...
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
Alvaro Morata Como'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 22:15
Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! 22:06
Başakşehir geri döndü! Başakşehir geri döndü! 21:56
Kocaelispor'a altyapıdan transfer! Kocaelispor'a altyapıdan transfer! 21:20
Sivasspor yeni transferini açıkladı! Sivasspor yeni transferini açıkladı! 21:18
Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 20:55
Daha Eski
RAMS Başakşehir Gazze'yi unutmadı RAMS Başakşehir Gazze'yi unutmadı 20:07
F.Bahçe rövanş hazırlıklarına başladı F.Bahçe rövanş hazırlıklarına başladı 20:03
Villarreal transferi resmen açıkladı! Villarreal transferi resmen açıkladı! 19:59
G.Saray kafilesi Gaziantep'te! G.Saray kafilesi Gaziantep'te! 19:18
Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor 19:15
Alvaro Morata Como'da! Alvaro Morata Como'da! 18:54