Ziraat Türkiye Kupası
Sırada Viking var

Sırada Viking var

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Norveç’ten Viking’e saat 20.00’de konuk olacak. Maç, TRT 1’den naklen yayınlanacak

07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Sırada Viking var

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, sentetik sahada oynanacak ilk mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak. Başakşehir, ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek tur atladı. Viking ise Slovenya temsilcisi Koper'e ilk müsabakada 7-0, rövanşta da 5-3 üstünlük kurarak 3. eleme turuna yükseldi. Maçın rövanşı ise 13 Ağustos'ta Başakşehir Fatih terim Stadı'nda oynanacak.

PLAY-OFF'TA RAKİBİMİZ RUMEN YA DA SLOVAK

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde Konferans Ligi playoff'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

MUHAMMED, LEO DUARTE, ONUR, OPERİ, BA, ÖMER ALİ, BERAT, YUSUF, CRESPO, BRNİC, DA COSTA

