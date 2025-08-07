Sırada Viking var

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, sentetik sahada oynanacak ilk mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak. Başakşehir, ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek tur atladı. Viking ise Slovenya temsilcisi Koper'e ilk müsabakada 7-0, rövanşta da 5-3 üstünlük kurarak 3. eleme turuna yükseldi. Maçın rövanşı ise 13 Ağustos'ta Başakşehir Fatih terim Stadı'nda oynanacak.

PLAY-OFF'TA RAKİBİMİZ RUMEN YA DA SLOVAK

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde Konferans Ligi playoff'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

MUHAMMED, LEO DUARTE, ONUR, OPERİ, BA, ÖMER ALİ, BERAT, YUSUF, CRESPO, BRNİC, DA COSTA