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Haberler Başakşehir Başakşehir, Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak

Başakşehir, Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:15
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Başakşehir, Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.

Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak.

Tedavisi süren ve Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyemeyen Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN 1 PUANA SAHİP, PETROCUB'IN PUANI BULUNMUYOR

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden ve üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile berabere kalan RAMS Başakşehir'in 1 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, son maçında ise Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçını da kaybeden Petrocub'ın ise puanı bulunmuyor. İlk maçında sahasında Pasof'a 4-1 kaybeden Petrocub, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Jagiellonia'ya 2-0 yenildi. Moldova ekibi son maçında ise evinde Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu.

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