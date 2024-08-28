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Başakşehir 2-0 St. Patrick's (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 20:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 21:01
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Başakşehir 2-0 St. Patrick's (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir konuk ettiği St. Patrick's Athletic'i 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Başakşehir - St. Patrick's Athletic mücadelesini tribünden takip etti.

ERİKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İRLANDALI TARAFTARLAR BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

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